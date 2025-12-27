Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Nizza
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Terrasse

Villen mit Terrasse in Nizza, Frankreich

Roquebrune Cap Martin
3
4 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in La Turbie, Frankreich
Villa 4 zimmer
La Turbie, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
Angrenzend an Monaco, blaues Golfparadies. Eine seltene Perle! So könnte die Beschreibung di…
$1,23M
Eine Anfrage stellen
Villa in Villefranche sur Mer, Frankreich
Villa
Villefranche sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Nur für Naturliebhaber! In der schönsten und exklusivsten Gegend der französischen Riviera i…
$1,54M
Eine Anfrage stellen
Villa in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Villa
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Einzigartiges Haus mit Panoramablick auf das Meer und die grünen Hügel. Provenzalisches Haus…
$2,85M
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxuriöse, moderne Villa in idealer Lage im prestigeträchtigen Mont Boron-Gebiet in der Nähe…
$7,24M
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Nizza, Frankreich

