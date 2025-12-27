Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Frankreich
  3. Nizza
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garten

Villa mit Garten kaufen in Nizza, Frankreich

Roquebrune Cap Martin
3
1 immobilienobjekt total found
Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxuriöse, moderne Villa in idealer Lage im prestigeträchtigen Mont Boron-Gebiet in der Nähe…
$7,24M
