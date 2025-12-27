Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Nizza
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Bergblick

Villen mit Bergblick kaufen in Nizza, Frankreich

Roquebrune Cap Martin
3
3 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Nizza, Frankreich
Villa 7 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Fläche 368 m²
NIZZA – Mont Boron Sehr schöne, moderne Villa, Baujahr 2014, ca. 250 m² groß, auf einem 1700…
$5,80M
Eine Anfrage stellen
Villa in Villefranche sur Mer, Frankreich
Villa
Villefranche sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Nur für Naturliebhaber! In der schönsten und exklusivsten Gegend der französischen Riviera i…
$1,54M
Eine Anfrage stellen
Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxuriöse, moderne Villa in idealer Lage im prestigeträchtigen Mont Boron-Gebiet in der Nähe…
$7,24M
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Nizza, Frankreich

