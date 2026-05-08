Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Grasse
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Grasse, Frankreich

;
Cannes
20
Antibes
6
Mougins
6
Le Cannet
5
3 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Le Terme Blanc, Frankreich
Haus 5 zimmer
Le Terme Blanc, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 800 m²
Etagenzahl 2
Antibes. In einem bewachten Wohnkomplex mit Rund-um-die-Uhr-Sicherheit bieten wir zum Verkau…
$1,27M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Your Invest Home
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Villa 5 zimmer in Mougins, Frankreich
Villa 5 zimmer
Mougins, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Luxury villa with a pool at Domaine Mougins.  Rooms: 5 - Living Area:171 m². Plot Area: 67…
$2,49M
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Cannes, Frankreich
Villa 7 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 700 m²
Etagenzahl 3
Exceptional property in the heart of Cannes. In the heart of Cannes Californie, hidden withi…
$12,41M
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Grasse

villen

Immobilienangaben in Grasse, Frankreich

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen