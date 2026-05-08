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Häuser am Meer in Grasse, Frankreich

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Cannes
20
Antibes
6
Mougins
6
Le Cannet
5
4 immobilienobjekte total found
Villa 10 zimmer in 2, Frankreich
Villa 10 zimmer
2, Frankreich
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 375 m²
Stockwerk 1/2
Die elegante Villa wurde 1910 von dem Moldau- und Rumänischen Fürst Jean Ghica für seine Fra…
$1,96M
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Villa 5 zimmer in Mougins, Frankreich
Villa 5 zimmer
Mougins, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Luxury villa with a pool at Domaine Mougins.  Rooms: 5 - Living Area:171 m². Plot Area: 67…
$2,49M
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Haus 6 zimmer in Antibes, Frankreich
Haus 6 zimmer
Antibes, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 236 m²
VERY BEAUTIFUL VILLA - OPEN SEA VIEW Antibes: in a quiet and secure area with swimming pool …
$1,29M
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CoexCoex
Villa 7 zimmer in Cannes, Frankreich
Villa 7 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 700 m²
Etagenzahl 3
Exceptional property in the heart of Cannes. In the heart of Cannes Californie, hidden withi…
$12,41M
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Eigenschaftstypen in Grasse

villen

Immobilienangaben in Grasse, Frankreich

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