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Schloss 7 Schlafzimmer in Deauville, Frankreich
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Deauville, Frankreich
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Luxusburg des XIX Jahrhunderts mit Pferdedomäne ✨Nur 2 Stunden von Paris und 20 Minuten von …
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Schloss 15 zimmer in Chemin Launay, Frankreich
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Preis auf Anfrage
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Schloss 6 Schlafzimmer in Lisieux, Frankreich
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Ein elegantes Schloss. Normandie, 1p20 von Paris, 40min Deauville.Jagd Manoir Louis XV.Wohnf…
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Schloss 5 Schlafzimmer in Deauville, Frankreich
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Deauville, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Near Cote Fleury - Countryside - Beautiful, recently restored, 17th century mansion. Hilly a…
$1,19M
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Schloss 7 Schlafzimmer in Honfleur, Frankreich
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Honfleur, Frankreich
Schlafräume 7
Fläche 580 m²
Etagenzahl 2
Wunderbare Burg des XVIII Jahrhunderts in ausgezeichnetem Zustand (vollständige Restaurierun…
$3,77M
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Immobilienangaben in Lisieux, Frankreich

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