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Schlösser in Île-de-France, Frankreich

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Paris
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Schloss 25 zimmer in Route Forestiere dOrleans, Frankreich
Schloss 25 zimmer
Route Forestiere dOrleans, Frankreich
Zimmer 25
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 600 m²
Selten! Schloss 65 km von Paris in außergewöhnlichem ZustandDie majestätische Burg von 1.200…
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Schloss 27 zimmer in Paris, Frankreich
Schloss 27 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 27
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 2 000 m²
Das Schloss der Epoche von Louis XV in perfektem Zustand - nur 45 km von ParisNur 50 km südö…
Preis auf Anfrage
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Schloss 14 zimmer in Les Ulis, Frankreich
Schloss 14 zimmer
Les Ulis, Frankreich
Zimmer 14
Etagenzahl 3
Das Schloss der Schönheit schläft in einen Spiegelsee.Vielleicht eine der eindrucksvollsten …
$15,07M
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Schloss 9 zimmer in Paris, Frankreich
Schloss 9 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 9
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Ein Schloss aus dem frühen 19. Jahrhundert mit beheiztem Pool, 80 km von Paris entfernt. 9 Z…
$2,23M
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Schloss 20 zimmer in Metropolitanes Frankreich, Frankreich
Schloss 20 zimmer
Metropolitanes Frankreich, Frankreich
Zimmer 20
Schlafräume 7
Fläche 800 m²
Schloss 45 Minuten von ParisIL DE FRANKREICH: Schloss 20 Zimmer 7 Schlafzimmer 800 m250 km s…
$16,38M
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Schloss in Metropolitanes Frankreich, Frankreich
Schloss
Metropolitanes Frankreich, Frankreich
Das Grand Chateau Île de France
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Schloss 10 Schlafzimmer in Fontainebleau, Frankreich
Schloss 10 Schlafzimmer
Fontainebleau, Frankreich
Schlafräume 10
Fläche 900 m²
Nur wenige Minuten von Fontainebleau entfernt befindet sich ein 900 m2 großes Schloss auf ei…
$4,51M
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Schloss 5 Schlafzimmer in Paris, Frankreich
Schloss 5 Schlafzimmer
Paris, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 750 m²
Etagenzahl 3
Elegantes Anwesen in der Nähe von Paris (45 min). 20 Minuten zum internationalen Flughafen C…
$3,95M
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Schloss 30 zimmer in Paris, Frankreich
Schloss 30 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 30
Schlafräume 10
Fläche 1 000 m²
Schloss RambuyeSchloss 30 Zimmer 10 Schlafzimmer 1000 m2Dieses Schloss, nur fünfzig Kilomete…
$16,60M
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Schloss 35 zimmer in Villeneuve le Roi, Frankreich
Schloss 35 zimmer
Villeneuve le Roi, Frankreich
Zimmer 35
Fläche 1 700 m²
Historisches Schloss in Ile de FranceSchloss 35 Zimmer 25 Schlafzimmer 1700 m2Ile-de-France.…
$13,84M
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Schloss 7 Schlafzimmer in Paris, Frankreich
Schloss 7 Schlafzimmer
Paris, Frankreich
Schlafräume 7
Fläche 350 m²
Das Schloss ist von einer herrlichen Landschaft, wunderschönen Gärten und Wäldern umgeben. D…
$2,60M
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Immobilienangaben in Île-de-France, Frankreich

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