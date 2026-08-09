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Schlösser in Paris, Frankreich

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5 immobilienobjekte total found
Schloss 27 zimmer in Paris, Frankreich
Schloss 27 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 27
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 2 000 m²
Das Schloss der Epoche von Louis XV in perfektem Zustand - nur 45 km von ParisNur 50 km südö…
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Schloss 30 zimmer in Paris, Frankreich
Schloss 30 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 30
Schlafräume 10
Fläche 1 000 m²
Schloss RambuyeSchloss 30 Zimmer 10 Schlafzimmer 1000 m2Dieses Schloss, nur fünfzig Kilomete…
$16,60M
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Schloss 7 Schlafzimmer in Paris, Frankreich
Schloss 7 Schlafzimmer
Paris, Frankreich
Schlafräume 7
Fläche 350 m²
Das Schloss ist von einer herrlichen Landschaft, wunderschönen Gärten und Wäldern umgeben. D…
$2,60M
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Schloss 5 Schlafzimmer in Paris, Frankreich
Schloss 5 Schlafzimmer
Paris, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 750 m²
Etagenzahl 3
Elegantes Anwesen in der Nähe von Paris (45 min). 20 Minuten zum internationalen Flughafen C…
$3,95M
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Schloss 9 zimmer in Paris, Frankreich
Schloss 9 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 9
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Ein Schloss aus dem frühen 19. Jahrhundert mit beheiztem Pool, 80 km von Paris entfernt. 9 Z…
$2,23M
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Immobilienangaben in Paris, Frankreich

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