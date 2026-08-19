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Schlösser in Poitiers, Frankreich

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Schloss 26 zimmer in Poitiers, Frankreich
Schloss 26 zimmer
Poitiers, Frankreich
Zimmer 26
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Eine außergewöhnliche Burg aus dem späten XIX Jahrhundert im Herzen von Poitou, die sich dur…
$2,93M
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Schloss 6 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Schloss 6 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 6
Fläche 800 m²
Etagenzahl 3
Elektronisches Schloss des XIX Jahrhunderts im Tal der Loire Burgen, 15 Minuten zum Zentrum …
$6,39M
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Schloss 10 Schlafzimmer in Poitiers, Frankreich
Schloss 10 Schlafzimmer
Poitiers, Frankreich
Schlafräume 10
Fläche 700 m²
Etagenzahl 2
Elegantes Schloss aus dem XVIII. Jahrhundert in guter Wohnlage, 27 km von Poitiers (Flughafe…
$2,14M
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Immobilienangaben in Poitiers, Frankreich

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