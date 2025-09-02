Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Garage in Frankreich

Cannes
44
Bordeaux
776
Antibes
95
Metropolitanes Frankreich
11749
Wohnung in Nizza, Frankreich
Wohnung
Nizza, Frankreich
Fläche 110 m²
A unique opportunity is proposed to become the owner of an exquisite apartment with a magnif…
$707,708
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 zimmer in Beausoleil, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Beausoleil, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 4/6
In the heart of the elite Beans quarter, next to Monaco and Monte Carlo. All apartments with…
$517,449
Eine Anfrage stellen


Bauherr
Premiumazur
Sprachen
Русский, Français
Wohnung 5 zimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 5 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Stockwerk 8/9
Wohnung in einer neuen Luxusresidenz, 122 m2 große Terrasse. Mit ihren 3 Gebäuden und Wohnun…
$1,32M
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
AdriastarAdriastar
Wohnung 3 zimmer in Nizza, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 5/4
EXCLUSIVE - NICE - NAPOLEON III - ROOF VILLA - PANORAMIC SEA VIEW - SWIMMING POOL - GARAGE -…
$1,06M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Nizza, Frankreich
Wohnung 4 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 126 m²
Apartment-villa for sale in Nice Fabron in a luxury residence with large swimming pool and b…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 4/7
Elegant residence surrounded by a garden, 10 minutes from the sea and the Croisette embankme…
$387,092
Eine Anfrage stellen


Bauherr
Premiumazur
Sprachen
Русский, Français
Condo 5 zimmer in Beausoleil, Frankreich
Condo 5 zimmer
Beausoleil, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Stockwerk 4/6
Entdecken Sie eine neue prestigeträchtige Adresse in Beausoleil, einer sehr begehrten Stadt …
$2,05M
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Wohnung 3 zimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Stockwerk 5/5
3-Zimmer-Wohnung nach Renovierung. Residence mit Pool, Tennis und Concierge. Wohnung auf der…
$1,14M
Eine Anfrage stellen


Bauherr
Premiumazur
Sprachen
Русский, Français
Wohnung 3 zimmer in Nizza, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 109 m²
Stockwerk 2/7
Exceptional 3-room apartment, crossing North/South and benefiting from a deep terrace offeri…
$1,93M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Beausoleil, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Beausoleil, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 3/7
Near and quot; gold and quot; Monaco neighborhood. Monte Carlo is a 10-minute walk away, to …
$477,646
Eine Anfrage stellen


Bauherr
Premiumazur
Sprachen
Русский, Français
Wohnung in Nizza, Frankreich
Wohnung
Nizza, Frankreich
Fläche 154 m²
Apartments in the prestigious residence of the Mont Boron quarter are the perfect combinatio…
$919,503
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 zimmer in Lyon, Frankreich
Wohnung 2 zimmer
Lyon, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/4
DIE WOHNUNG IST IN DER NÄHE DER ÜBERGABE, bereits im Jahr 2025 🏡 WELLCOME HARMONY – LYON (6…
$343,920
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
Зарубежная недвижимость
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Paris, Frankreich
Wohnung 2 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 2/4
Die Wohnung ist 15 min. von Paris entfernt.                                                 …
$470,728
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
Зарубежная недвижимость
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 4 zimmer in Nizza, Frankreich
Wohnung 4 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 4/9
LUXURY - SPACE - TERRACE - PANORAMIC SEA VIEW - GARAGE In one of the most beautiful and lux…
$1,00M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Lyon, Frankreich
Wohnung 2 zimmer
Lyon, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 1/5
WOHNUNGEN MIT ZUGANG ZUM GARTEN!  🌿 LE CALISTÉ - RUHE UND BEQUEMLICHKEIT IN DER NÄHE VON LY…
$282,829
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
Зарубежная недвижимость
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram

