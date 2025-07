Wohnung in einem Neubau EG-129 Matangi is a beachfront residential resort in Marsa Alam

Über das Projekt:

Matangi ist ein exklusives Wohnresort direkt am Strand von Marsa Alam, gelegen an der Oriental Coast mit direktem Zugang zum Roten Meer. Die terrassenförmige Bauweise bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf das Meer, umgeben von grüner Natur und luxuriösen Annehmlichkeiten – für einen ruhigen, gehobenen Lebensstil am Wasser.

Hauptmerkmale:

Strandlage mit ununterbrochenem Meerblick

Terrassenarchitektur für optimale Sicht

Gesicherter Zugang mit üppiger Begrünung

Direkter Zugang zum Strand und zu den Resort-Einrichtungen

Hochwertige Ausstattung in ruhiger Umgebung

Verfügbare Wohnungstypen:

Alle Einheiten sind vollständig fertiggestellt und modern gestaltet – ideal zum Wohnen, Vermieten oder als Feriendomizil.

Studios

1-Schlafzimmer-Apartments

2-Schlafzimmer-Apartments

3-Schlafzimmer-Duplexwohnungen

Lage-Highlights:

Perfekt gelegen an der ägyptischen Rotmeerküste bietet Matangi sowohl Privatsphäre als auch Erreichbarkeit – ideal für Urlauber, Ruheständler oder Investoren.

Direkt am Roten Meer

35 Minuten vom Flughafen Marsa Alam

180 km nach Hurghada

200 km nach Luxor

35 km nach Al Quseir

700 km nach Kairo

Einrichtungen:

Matangi bietet ein vollständiges Resort-Erlebnis mit zahlreichen Freizeit- und Wellnessangeboten – alles in unmittelbarer Nähe zum Meer.

Infinity-Pool und Open-Air-Kino

Yachthafen und Beachclub

Reitstall und Golfplatz

Spa, Fitnessstudio und Beautycenter

Gemeinschaftsclubhaus und Restaurant

Einzelhandelsbereich und Sporteinrichtungen

Outdoor-Fitness, Spazierwege und Gartenanlagen

24/7 Sicherheit, Service und Animationsteam

Nachtcafé, Lounge und Diskothek “Bus Stop”

Zahlungsoptionen:

Komplett fertiggestellte Strandresidenzen mit Übergabe in nur 1 Jahr. Zahlungsplan: 20 % Anzahlung, 10 % nach einem Jahr, Restzahlung über 6 Jahre. Wartungsgebühr: 10 %.

Über uns:

DevoDirect – Ihre direkte Verbindung zu qualifizierten Bauträgern weltweit.