Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Gespanschaft Zagreb
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Gespanschaft Zagreb, Kroatien

;
City of Velika Gorica
13
Grad Samobor
4
Town of Zapresic
4
25 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Town of Zapresic, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Town of Zapresic, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 1/2
I29027 Neue Straße
$178 473
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 1/2
I26714 Nikole Tesle
$195 302
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Town of Zapresic, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Town of Zapresic, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 177 m²
Stockwerk 3/3
I27137 Ulica Stanka Vraza
$293 634
Eine Anfrage stellen
DD CO DEDD CO DE
Wohnung 4 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 119 m²
Stockwerk 1/2
I28268 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341 068
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Adamovec, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Adamovec, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 2/3
I26974 Zagrebačka
$161 644
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Bregana, Kroatien
Wohnung
Bregana, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 2/3
I28901 Milana Langa
$99 644
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 3 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/2
I26716 Nikole Tesle
$195 302
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 119 m²
Stockwerk 2/2
I28267 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341 068
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Sulinec, Kroatien
Wohnung
Sulinec, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/2
I28909 Sajmišna ulica
$160 537
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Stockwerk 1/2
I28264 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$313 202
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 1/2
I26717 Nikole Tesle
$193 132
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 2/2
I26719 Nikole Tesle
$192 589
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Strmec, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Strmec, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Etagenzahl 2
I29180 Ulica sviba
$326 610
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Hrastina Samoborska, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Hrastina Samoborska, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 85 m²
Stockwerk 2/2
I23961 Franjina ulica
$226 753
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Dugo Selo, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Dugo Selo, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 110 m²
Etagenzahl 1
I27932 Puhovska
$211 909
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/2
I28266 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$351 666
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Town of Zapresic, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Town of Zapresic, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 123 m²
Etagenzahl 1
I25545 Kalamirova
$299 596
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 104 m²
Stockwerk 4/5
I25697 Andrije Kačića Miošića
$314 432
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 3/4
I28066 Antuna Gustava Matoša
$143 820
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Grad Samobor, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Samobor, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Etagenzahl 2
I24669 Ulica Zlatka Price
$253 020
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Town of Zapresic, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Town of Zapresic, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/7
I27391 Drage Švajcara
$186 002
Eine Anfrage stellen
Wohnung 6 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 6 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
www.biliskov.com  ID: 13900 Velika Gorica, Mitte Luxuriöses Sechs-Zimmer-Penthouse NKP mit…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 5 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 105 m²
Stockwerk 2/5
I25696 Andrije Kačića Miošića
$314 432
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Hrastina Samoborska, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Hrastina Samoborska, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/2
I23962 Franjina ulica
$226 753
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
I28265 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$351 666
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Gespanschaft Zagreb, Kroatien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen