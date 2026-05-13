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Villen mit Garage in Zadar, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
In bester Lage, nur 100 Meter vom Meer und Strand entfernt, bietet diese wunderschöne Villa …
$2,41M
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Immobilienangaben in Zadar, Kroatien

mit Meerblick
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Luxuriös
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