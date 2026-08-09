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Lagerräume in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien

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2 immobilienobjekte total found
Lager 320 m² in Opcina Selca, Kroatien
Lager 320 m²
Opcina Selca, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Brač, Selca - 1. Reihe vom Meer - exklusiv! Wir verkaufen eine Tankstelle mit einer Kapazit…
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Lager 1 800 m² in Dugopolje, Kroatien
Lager 1 800 m²
Dugopolje, Kroatien
Zimmer 8
Fläche 1 800 m²
Dugopolje, Gewerbegebäude mit einer Gesamtnutzfläche von ​​1800 m2. Es kann als Lager, als …
$4,04M
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