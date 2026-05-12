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Häuser am Meer in Vinodolska opcina, Kroatien

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Haus 2 Schlafzimmer in Bribir, Kroatien
Haus 2 Schlafzimmer
Bribir, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Doppelhaus aus Stein mit Pool und großem Grundstück in Bribir – Ruhe und Komfort im Hinterla…
$343,609
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Haus 2 Schlafzimmer in Tribalj, Kroatien
Haus 2 Schlafzimmer
Tribalj, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf steht ein authentisches Steinhaus in Mali Bašunji, einem ruhigen Weiler, umgeben…
$236,734
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Immobilienangaben in Vinodolska opcina, Kroatien

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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