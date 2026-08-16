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Häuser in Opcina Ravna Gora, Kroatien

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2 immobilienobjekte total found
Haus 15 zimmer in Stari Laz, Kroatien
Haus 15 zimmer
Stari Laz, Kroatien
Zimmer 15
Fläche 489 m²
www.biliskov.com  ID: 14137 Gorski Kotar, Stari Laz 5 luxuriöse, gut etablierte Bergvillen…
Preis auf Anfrage
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Haus 2 zimmer in Kupjak, Kroatien
Haus 2 zimmer
Kupjak, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Villa with gazebo, pool, and wellness oasis, Gorski Kotar, Kupjak In the heart of Gorski Kot…
$1,33M
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Immobilienangaben in Opcina Ravna Gora, Kroatien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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