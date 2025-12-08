Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Opcina Rasa
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Opcina Rasa, Kroatien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Sveti Bartul, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sveti Bartul, Kroatien
Schlafräume 1
Fläche 51 m²
ID 📍 Apartments for sale from an investor in a premium building in Becici 📌Location: B…
$165,650
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
SMinvestment RealEstate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Opcina Rasa, Kroatien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen