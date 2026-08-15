Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Opcina Rakovica
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Opcina Rakovica, Kroatien

;
5 immobilienobjekte total found
Haus in Grabovac, Kroatien
Haus
Grabovac, Kroatien
Fläche 352 m²
ID CODE: 108-488
$650,091
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Manor Nekretnine d.o.o.
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Haus 8 zimmer in Lipovac, Kroatien
Haus 8 zimmer
Lipovac, Kroatien
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 550 m²
Kleines Hotel in der Nähe von Plitvice, 7 Zimmer + Apartment 60 m2 Dieses wundervolle Hotel…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Grabovac, Kroatien
Haus 6 zimmer
Grabovac, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
HOUSE FOR SALE, GRABOVAC, NEAR PLITVICE LAKES, 300 m2, on a plot of 2282 m2 In a quiet and g…
$155,002
Eine Anfrage stellen
It Is RealtyIt Is Realty
Haus 6 zimmer in Grabovac, Kroatien
Haus 6 zimmer
Grabovac, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Verkauf eines HAUS UND 4 PLOTS, GRABOVAC, NEAR THE PLITVICE LAKES, 5644 m2, IDEAL FOR INVEST…
$221,431
Eine Anfrage stellen
Haus 16 zimmer in Grabovac, Kroatien
Haus 16 zimmer
Grabovac, Kroatien
Zimmer 16
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 2
I26534 Brajdić selo
$542,505
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Opcina Rakovica, Kroatien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen