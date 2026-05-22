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Haus mit Garten kaufen in Opcina Punat, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Punat, Kroatien
Haus 5 zimmer
Punat, Kroatien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 256 m²
Etagenzahl 4
Im Herzen des malerischen Ortes Punat auf der Insel Krk, nur wenige Schritte vom Meer entfer…
$685,000
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Immobilienangaben in Opcina Punat, Kroatien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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