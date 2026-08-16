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Hotels in Opcina Plitvicka Jezera, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Hotel 550 m² in Korenica, Kroatien
Hotel 550 m²
Korenica, Kroatien
Zimmer 10
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 550 m²
In der Nähe von Korenica, Nationalpark Plitvicer SeenIm Zentrum des Nationalparks Plitvicer …
$495,992
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