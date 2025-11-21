Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Garage in Opcina Omisalj, Kroatien

4 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Njivice, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Njivice, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Wir bieten zum Verkauf eine luxuriös ausgeführte Wohnung in einer der attraktivsten touristi…
$680,033
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Njivice, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Njivice, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Aus dem vielfältigen Immobilienangebot unserer Agentur an der nördlichen Adria sticht besond…
$726,531
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Njivice, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Njivice, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Zum Verkauf steht eine luxuriös gebaute Wohnung in einer der attraktivsten touristischen Reg…
$697,470
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Njivice, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Njivice, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Aus dem umfangreichen Immobilienangebot unserer Agentur an der nördlichen Adria sticht eine …
$697,470
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Opcina Omisalj, Kroatien

