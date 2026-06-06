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Monatliche Miete für wohnungen mit Meerblick in Gemeinde Lauran, Kroatien

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
In Lovran vermitteln wir eine moderne, brandneue Wohnung zur Langzeitmiete mit wunderschönem…
$2,528
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Lovran, wir vermitteln die langfristige Vermietung einer modernen, brandneuen Wohnung mit wu…
$1,954
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