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Wohnimmobilien in Opcina Krasic, Kroatien

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2 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Krasic, Kroatien
Haus 3 zimmer
Krasic, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
I26917 Kučer
$40,964
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Haus 4 zimmer in Krasic, Kroatien
Haus 4 zimmer
Krasic, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Etagenzahl 2
I27046 Krašić
$106,281
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Immobilienangaben in Opcina Krasic, Kroatien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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