  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Opcina Kanfanar
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in Opcina Kanfanar, Kroatien

2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 6 Schlafzimmer in Kanfanar, Kroatien
Doppelhaus 6 Schlafzimmer
Kanfanar, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
KANFANAR nahe ROVINJ Perfektes Neubau-Doppelhaus mit Pool & Meerblick – 160m2 Wohntraum. …
$997,569
Doppelhaus 20 zimmer in Kanfanar, Kroatien
Doppelhaus 20 zimmer
Kanfanar, Kroatien
Zimmer 20
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
KANFANAR nahe ROVINJ Perfektes Neubau-Doppelhaus mit Pool & Meerblick – 160m2 Wohntraum.
$490,003
Immobilienangaben in Opcina Kanfanar, Kroatien

