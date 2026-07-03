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Hotels in Opcina Bilje, Kroatien

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HOTEL LUG **** — Fully equipped, operating hotel with over 10,000 m² of grounds at the gateway to Kopački Rit Nature Park in Lug, Kroatien
HOTEL LUG **** — Fully equipped, operating hotel with over 10,000 m² of grounds at the gateway to Kopački Rit Nature Park
Lug, Kroatien
Fläche 1 339 m²
Etagenzahl 2
Eine Gelegenheit, die selten auf den Markt kommt: ein Luxushotel mit einer gültigen 4-Sterne…
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