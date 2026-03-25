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Häuser in Mali Lošinj, Kroatien

3 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Mali Lošinj, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Mali Lošinj, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Im Herzen von Mali Lošinj befindet sich dieses charmante mediterrane Haus, ideal für Familie…
$370,041
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Haus 2 Schlafzimmer in Mali Lošinj, Kroatien
Haus 2 Schlafzimmer
Mali Lošinj, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Zum Verkauf steht ein Doppelhaus in einer ruhigen Gegend von Mali Lošinj, nur 10 Gehminuten …
$304,536
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Haus 4 Schlafzimmer in Mali Lošinj, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Mali Lošinj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 132 m²
Etagenzahl 4
Zum Verkauf steht ein Wohn- und Geschäftshaus im Zentrum von Mali Lošinj mit einer Gesamtflä…
$656,190
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