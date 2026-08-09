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Wohnungen in Gespanschaft Lika-Senj, Kroatien

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Grad Novalja
4
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Stara Novalja, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Stara Novalja, Kroatien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/2
Nur wenige Gehminuten vom beliebten Strand Babe in Novalja entfernt befindet sich diese mode…
$270,382
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Stadt Zengg, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Stadt Zengg, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
ID CODE: 136-115
$271,536
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Wohnung 5 zimmer in Stara Novalja, Kroatien
Wohnung 5 zimmer
Stara Novalja, Kroatien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Wir stellen drei moderne Wohnungen in einer außergewöhnlichen Lage in Novalja auf der Insel …
$507,705
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Stadt Zengg, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Stadt Zengg, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
ID CODE: 136-123
$231,612
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Wohnung 2 zimmer in Grad Novalja, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Novalja, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2/2
Apartment with sea view, parking, 350 m to the beach, 55 m2, Novalja In the southern part of…
$155,002
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Novalja, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Novalja, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
$225,847
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Eigenschaftstypen in Gespanschaft Lika-Senj

2 Zimmer

Immobilienangaben in Gespanschaft Lika-Senj, Kroatien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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