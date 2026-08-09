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Häuser in Krk, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 4 Schlafzimmer in Krk, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Krk, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 191 m²
ID CODE: 139-84
$1,09M
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Immobilienagentur
Manor Nekretnine d.o.o.
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