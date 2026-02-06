Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Grad Vrbovsko
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Grad Vrbovsko, Kroatien

1 immobilienobjekt total found
Villa in Nadvucnik, Kroatien
Villa
Nadvucnik, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Luxushaus zu verkaufen in Vrbovsko, Gorski Kotar, mit 186 Quadratmetern Wohnfläche, einem Sw…
$1,13M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Grad Vrbovsko, Kroatien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen