  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Grad Vodnjan
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Fertiges Geschäft

Business zum Verkauf in Grad Vodnjan, Kroatien

gewerbeimmobilien
READY BUSINESS in Vodnjan, Kroatien
READY BUSINESS
Vodnjan, Kroatien
Fläche 25 000 m²
Fertiges GeschäftLand mit einem fertigen (verbundenenen) Solarkraftwerk. Solarkraftwerk 2.2 …
$3,75M
