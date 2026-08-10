Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Grad Varazdinske Toplice
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Grad Varazdinske Toplice, Kroatien

;
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Varazdinske Toplice, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Varazdinske Toplice, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/1
I25163 Plitvička ulica
$160,536
Eine Anfrage stellen
Haus in Martinkovec, Kroatien
Haus
Martinkovec, Kroatien
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
Varaždinske toplice, Martinkovec, a unique property with a beautiful garden and the most bea…
$994,224
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Grad Varazdinske Toplice, Kroatien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen