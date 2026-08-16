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Häuser in Grad Sveti Ivan Zelina, Kroatien

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2 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Zitomir, Kroatien
Haus 4 zimmer
Zitomir, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 220 m²
Etagenzahl 1
I28912 Bistrička
$155,002
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Haus 3 zimmer in Zrinscina, Kroatien
Haus 3 zimmer
Zrinscina, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 46 394 m²
www.biliskov.com ID: 14536 Standort: Sveti Ivan Zelina, RadoišćeBeschreibung:Zum Verkauf st…
$449,853
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Immobilienangaben in Grad Sveti Ivan Zelina, Kroatien

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