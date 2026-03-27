Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Grad Stari Grad
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Grad Stari Grad, Kroatien

1 immobilienobjekt total found
Hotel 150 m² in Grad Stari Grad, Kroatien
Hotel 150 m²
Grad Stari Grad, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Dieses einzigartige, 150 m² große Designanwesen im okzitanischen Stil mit 4 Mietwohnungen is…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen