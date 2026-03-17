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Wohnungen in Stadt Zengg, Kroatien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Stadt Zengg, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Stadt Zengg, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 5
Zum Verkauf steht eine komplett renovierte Einzimmerwohnung mit Wohnzimmer, mit einer Gesamt…
$218,347
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