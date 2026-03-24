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Langfristige Miete von Häuser in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien

2 immobilienobjekte total found
Haus 8 Schlafzimmer in Pobri, Kroatien
Haus 8 Schlafzimmer
Pobri, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 430 m²
Etagenzahl 1
ID CODE: 2344
$5,171
pro Monat
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Haus 4 Schlafzimmer in Veprinac, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Veprinac, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Veprinac, ein charmantes Haus mit besonderer Raumaufteilung, beheiztem Pool und wunderschöne…
$4,022
pro Monat
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