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Häuser in Grad Ogulin, Kroatien

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3 immobilienobjekte total found
Haus 9 zimmer in Grad Ogulin, Kroatien
Haus 9 zimmer
Grad Ogulin, Kroatien
Zimmer 9
Fläche 310 m²
Etagenzahl 2
Qualitätsbauer auf einem großen Anwesen, 7.963 m2, Ogulin Ein einzigartiges Haus mit einem n…
$365,361
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Haus 4 zimmer in Jasenak, Kroatien
Haus 4 zimmer
Jasenak, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 260 m²
Etagenzahl 3
Neu renoviertes Haus 260 NKP, Jasenak, Ogulin, ohne notwendige Investitionen In der Siedlung…
$253,538
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Haus 4 zimmer in Sabljak Selo, Kroatien
Haus 4 zimmer
Sabljak Selo, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
www.biliskov.com ID: 14762Ogulin, See SabljaciEine wunderschöne Villa mit Swimmingpool befin…
$634,409
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