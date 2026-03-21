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Langfristige Miete von wohnungen in Grad Krk, Kroatien

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Krk, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Krk, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 2428
$1,322
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Krk, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Krk, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 2427
$1,322
pro Monat
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