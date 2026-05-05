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Häuser mit Garage in Grad Kraljevica, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 6 Schlafzimmer in Kraljevica, Kroatien
Haus 6 Schlafzimmer
Kraljevica, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein Haus in Kraljevica, gelegen in einem schönen Küstenort, derzeit im Bau…
$536,674
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