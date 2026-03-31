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Büroräumen in Grad Kastav, Kroatien

1 immobilienobjekt total found
Büro 113 m² in Grad Kastav, Kroatien
Büro 113 m²
Grad Kastav, Kroatien
Fläche 113 m²
Etagenzahl 3
ID CODE: 2904
$358,549
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