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Wohnimmobilien in Grad Hvar, Kroatien

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5 immobilienobjekte total found
Haus 9 zimmer in Grad Hvar, Kroatien
Haus 9 zimmer
Grad Hvar, Kroatien
Zimmer 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 500 m²
Hvar, Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 500 m2 auf einem Grundstück von 500 m2, 700 m…
$2,25M
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Wohnung 2 zimmer in Grad Hvar, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Hvar, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 75 m²
HVAR, Križna luka, apartment with two apartmentsFor sale is a 70m2 apartment with a loggia o…
$282,324
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Wohnung 1 zimmer in Grad Hvar, Kroatien
Wohnung 1 zimmer
Grad Hvar, Kroatien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 122 m²
Hvar, Hvar, Neubau, 2 Wohnungen mit Parkplätzen In einem kleineren Wohnhaus verkaufen wir z…
Preis auf Anfrage
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 2 zimmer in Grad Hvar, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Hvar, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 56 m²
Hvar, Hvar, Apartment mit einem Schlafzimmer im Erdgeschoss eines Gebäudes von 43 m2 + einer…
$251,918
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Villa 8 zimmer in Grad Hvar, Kroatien
Villa 8 zimmer
Grad Hvar, Kroatien
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
www.biliskov.com ID 14733Hvar – erste Reihe am MeerEine einzigartige und unvergleichliche Im…
$9,23M
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