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Wohnimmobilien in Grad Drnis, Kroatien

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4 immobilienobjekte total found
Haus in Ternisch, Kroatien
Haus
Ternisch, Kroatien
Grundstück: 60 988 m2 Haus: 50 m2 Meer: 3 km Unbehinderte Ansichten in alle Richtungen da…
$641,149
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Haus 6 zimmer in Ternisch, Kroatien
Haus 6 zimmer
Ternisch, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 252 m²
Drniš - Zentrum, Wohn- und Geschäftsgebäude auf 3 Etagen mit einer Grundfläche von 98 m2, in…
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Wohnung in Ternisch, Kroatien
Wohnung
Ternisch, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/1
Apartment in the center of Drniš, 54.80 m² In the very center of Drniš, this 54.80 m² apartm…
$94,108
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Haus 5 zimmer in Opcina Ruzic, Kroatien
Haus 5 zimmer
Opcina Ruzic, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 264 m²
Drniš, Otavice, Einfamilienhaus von 264 m2 auf einem Grundstück von 4500 m2. Das Haus befin…
$149,951
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