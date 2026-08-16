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Häuser in Grad Delnice, Kroatien

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3 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in Delnice, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Delnice, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
ID CODE: 140-23
$1,13M
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Haus 2 Schlafzimmer in Delnice, Kroatien
Haus 2 Schlafzimmer
Delnice, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 132 m²
ID CODE: 113-1584
$313,091
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Haus 4 zimmer in Donje Tihovo, Kroatien
Haus 4 zimmer
Donje Tihovo, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 296 m²
Etagenzahl 3
Exclusive mountain villa with pool and unobstructed view (Delnice) In a hilly landscape and …
$1,33M
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Immobilienangaben in Grad Delnice, Kroatien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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