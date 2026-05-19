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Häuser mit Garage in Grad Cabar, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 2 Schlafzimmer in Gerovski Kraj, Kroatien
Haus 2 Schlafzimmer
Gerovski Kraj, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Im Herzen von Gorski Kotar befindet sich ein schönes und funktionales Haus mit einer gesamte…
$214,899
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