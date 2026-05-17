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Häuser mit Garage in Grad Bakar, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 4 Schlafzimmer in Hreljin, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Hreljin, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
ID CODE: 2239
$1,70M
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Immobilienangaben in Grad Bakar, Kroatien

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