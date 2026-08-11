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Wohnimmobilien in Buje, Kroatien

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Buje, Kroatien
Haus
Buje, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 384 m²
ID CODE: 114-1466
$2,02M
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Immobilienagentur
Manor Nekretnine d.o.o.
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