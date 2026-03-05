Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Kandal
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Kandal, Kambodscha

Gewerbefläche Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 270 m² in Ta Khmau, Kambodscha
Gewerbefläche 270 m²
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Dieses funktionelle Lagerobjekt ist jetzt in Prek Ho, Ta Khmau, einem Gebiet, das durch sein…
$430
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen