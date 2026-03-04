Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Immobilien in Kandal, Kambodscha

Grundstück in Siem Reab, Kambodscha
Grundstück
Siem Reab, Kambodscha
Fläche 5 000 m²
This 5,000 sqm corner land with an impressive 45m frontage is strategically located along Na…
$1,500
pro Monat
Grundstück in Siem Reab, Kambodscha
Grundstück
Siem Reab, Kambodscha
Fläche 2 380 m²
Massive Commercial Land Near New Airport Strategic Investment! Riesige 2.300+ qm Gewerbeland…
$350
pro Monat
Haus 5 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 221 m²
Stockwerk 4
Dieses geräumige 4-stöckige Wohnungshaus befindet sich auf einem 8,2m x 27m Grundstück mit e…
$2,500
pro Monat
Grundstück in Ta Khmau, Kambodscha
Grundstück
Ta Khmau, Kambodscha
Fläche 3 000 m²
Massive Commercial Plot for Rent on Street 21A! 🎯 Eine unglaubliche Mietmöglichkeit! Sichern…
$1,000
pro Monat
Grundstück in Ta Khmau, Kambodscha
Grundstück
Ta Khmau, Kambodscha
Fläche 250 m²
Secure your business's future with this prime commercial land for rent on the bustling Hun S…
$1,000
pro Monat
Grundstück in Phum Krasang, Kambodscha
Grundstück
Phum Krasang, Kambodscha
Fläche 900 m²
Ausgezeichneter Handelsplatz auf Blvd Xi Jin Ping Entdecken Sie eine fantastische Gelegenhei…
$300
pro Monat
Grundstück in Phum Anlong Romiet, Kambodscha
Grundstück
Phum Anlong Romiet, Kambodscha
Fläche 41 394 m²
für langfristigen Vertrag verfügbar. Preis ist verhandelbar. Miete Grundstücksgröße kann get…
Preis auf Anfrage
Grundstück in Kien Svay District, Kambodscha
Grundstück
Kien Svay District, Kambodscha
Fläche 1 000 m²
This 1,000 sqm land parcel with a 20m frontage and 50m depth offers a well-proportioned rect…
$500
pro Monat
Haus 2 zimmer in Kandal Stueng District, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Kandal Stueng District, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 83 m²
Stockwerk 2
Dieses voll möblierte zweistöckige Haus in Borey 5 Star Residence bietet eine komfortable un…
$300
pro Monat
6-Zimmer-Villa in Ta Khmau, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 315 m²
Stockwerk 3
Platziert in der renommierten Diese geräumige Villa ML Tiara bietet eine außergewöhnliche Wo…
$4,000
pro Monat
Grundstück in Ta Khmau, Kambodscha
Grundstück
Ta Khmau, Kambodscha
Fläche 2 400 m²
Dieses gut aufgestellte Grundstückspaket ist in Prek Ho, Ta Khmau, einem Gebiet mit stetigem…
$800
pro Monat
Grundstück in Ta Khmau, Kambodscha
Grundstück
Ta Khmau, Kambodscha
Fläche 960 m²
Ein vielseitiges Landpaket ist jetzt in Prek Ho, Ta Khmau City zu vermieten – ein strategisc…
$500
pro Monat
Grundstück in Ta Khmau, Kambodscha
Grundstück
Ta Khmau, Kambodscha
Fläche 2 000 m²
Gut gelegenes Grundstück ist jetzt in Prek Ho, Ta Khmau City zu vermieten, ein Gebiet, das w…
$1,000
pro Monat
Grundstück in Ta Khmau, Kambodscha
Grundstück
Ta Khmau, Kambodscha
Fläche 8 271 m²
Dieses weitläufige Grundstück zur Miete befindet sich strategisch entlang der National Road …
$24,800
pro Monat
Grundstück in Ta Khmau, Kambodscha
Grundstück
Ta Khmau, Kambodscha
Fläche 10 500 m²
Unvergleichliche kommerzielle Gelegenheit auf Hun Sen Blvd Seize diese außergewöhnliche Gele…
$26,250
pro Monat
Haus 4 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 112 m²
Stockwerk 3
Dieses 3-stöckige Haus bietet ein langes und effizientes 4m x 28m Layout auf einem großzügig…
$650
pro Monat
Haus 4 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Haus 4 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 70 m²
Stockwerk 2
Dieses 2-stöckige Haus verfügt über ein praktisches 5m x 14m Layout auf einem passenden Grun…
$800
pro Monat
Grundstück in Ta Khmau, Kambodscha
Grundstück
Ta Khmau, Kambodscha
Fläche 580 m²
Prime Land mit 40m Frontage auf Hun Sen Blvd Unschlagbare Lage! 580 m2 Handelsland Direkt au…
$1,000
pro Monat
Haus 5 zimmer in Ta Khmau, Kambodscha
Haus 5 zimmer
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 111 m²
Stockwerk 4
Dieses 4-stöckige Haus mit 4.1m x 16m Baugrundfläche bietet ein praktisches Layout, das sowo…
$1,000
pro Monat
6-Zimmer-Villa in Ta Khmau, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 210 m²
Stockwerk 3
Erleben Sie Komfort und Eleganz in dieser modernen Villa in der renommierten ML Tiara Commun…
$3,000
pro Monat
Grundstück in Siem Reab, Kambodscha
Grundstück
Siem Reab, Kambodscha
Fläche 2 400 m²
Prime 2.400 qm Land auf Xi Jin Ping Blvd zu vermieten Unschlagbare Deal! Riesige 60m Frontag…
$1,500
pro Monat
Grundstück in Phum Krasang, Kambodscha
Grundstück
Phum Krasang, Kambodscha
Fläche 2 500 m²
This expansive 2,500 sqm land (approx. 50m frontage x 50m depth ) sits along Ring Road 2 , o…
$2,000
pro Monat
