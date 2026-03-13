Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Ta Khmau
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Ta Khmau, Kambodscha

Gewerbefläche Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 270 m² in Ta Khmau, Kambodscha
Gewerbefläche 270 m²
Ta Khmau, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Dieses funktionelle Lagerobjekt ist jetzt in Prek Ho, Ta Khmau, einem Gebiet, das durch sein…
$430
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen