Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Sweti Wlas
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium

Eigentumswohnungen in Sweti Wlas, Bulgarien

Kondominium Löschen
Alles löschen
6 immobilienobjekte total found
Condo in Sweti Wlas, Bulgarien
Condo
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine 3 Zimmer Maisonette Wohnung an der South Coast in …
$231,611
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Condo in Sweti Wlas, Bulgarien
Condo
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine 3 Zimmer Maisonette Wohnung im Komplex Centauri in…
$231,611
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Condo in Sweti Wlas, Bulgarien
Condo
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine einzigartige Maisonette-Wohnung in der renom…
$115,224
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
TekceTekce
Condo in Sweti Wlas, Bulgarien
Condo
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine 4 Zimmer Maisonette Wohnung mit Meerblick im Kompl…
$143,040
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Condo in Sweti Wlas, Bulgarien
Condo
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 243 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine 4 Zimmer Maisonette Wohnung über 3 Etagen im Kompl…
$366,621
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Condo in Sweti Wlas, Bulgarien
Condo
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten zum Verkauf eine einzigartige Maisonette mit Panoramablick au…
$231,611
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Gehen