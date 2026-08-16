Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Oblast Stara Sagora
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Oblast Stara Sagora, Bulgarien

;
Maglizh
6
540 immobilienobjekte total found
Wohnung in Skobelevo, Bulgarien
Wohnung
Skobelevo, Bulgarien
Möblierte Wohnung mit 1 Schlafzimmer in einem geschlossenen Komplex mit Annehmlichkeiten im …
$63,944
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Skobelevo, Bulgarien
Wohnung
Skobelevo, Bulgarien
Fläche 41 m²
Die neueste Wohnanlage (Mindeststadt) mit vielen Annehmlichkeiten im neuen Stadtteil BurgasP…
$78,748
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Skobelevo, Bulgarien
Wohnung
Skobelevo, Bulgarien
Haus mit einem Grundstück in einem ruhigen und ruhigen Dorf Kosharitsa, 3 km vom berühmten O…
$61,619
Eine Anfrage stellen
It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung in Maglizh, Bulgarien
Wohnung
Maglizh, Bulgarien
Fläche 65 m²
$186,102
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Maglizh, Bulgarien
Wohnung
Maglizh, Bulgarien
Fläche 110 m²
Komplex moderner Stadthäuser nur 1 km vom Sunny Beach ResortStandortDer Komplex befindet sic…
$215,085
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Cherganovo, Bulgarien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Ein-Zimmer-Wohnung – Oase der Ruhe in der Nähe des Sunny Beach In der malerischen Ecke Bulg…
$48,679
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Wohnung in Maglizh, Bulgarien
Wohnung
Maglizh, Bulgarien
Fläche 86 m²
Azur Aqua 2 ist eine luxuriöse Wohnanlage mit atemberaubendem Meerblick, in der grünsten Geg…
$350,568
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Maglizh, Bulgarien
Wohnung
Maglizh, Bulgarien
Fläche 41 m²
Apartments in einem Wohnkomplex mit einem Schwimmbad im ruhigen Dorf Kosharitsa, 3 km von de…
$48,257
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Skobelevo, Bulgarien
Wohnung
Skobelevo, Bulgarien
Fläche 38 m²
Neue Wohnanlage mit Annehmlichkeiten in der dynamisch wachsenden Gegend von BurgasStandortDe…
$71,114
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Cherganovo, Bulgarien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
NieruchomośćwBułgariinasprzedaż:apartamentwAheloy, PołudnioweWybrzeżeWir bieten zum Verkauf …
$61,205
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Cherganovo, Bulgarien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Zwei Schlafzimmer Haus in Venera Palace, Sunny Beach Geräumige Innenräume, luxuriöse Annehm…
$192,122
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Skobelevo, Bulgarien
Wohnung
Skobelevo, Bulgarien
Neue Wohnanlage mit Schwimmbad in Varna, Alen Mak BezirkStandortAlain Mak ist ein ruhiger un…
$97,085
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Cherganovo, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Studio in Sunny Beach ideale Lage und Komfort des Lebens Verkauf eines kompakten und funkti…
$48,679
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Skobelevo, Bulgarien
Wohnung
Skobelevo, Bulgarien
Fläche 66 m²
$187,116
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Skobelevo, Bulgarien
Wohnung
Skobelevo, Bulgarien
Wir bieten ein schönes, voll möbliertes Dreigeschoss-Haus mit Meerblick in Varna, in einer G…
$784,771
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Cherganovo, Bulgarien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
NieruchomośćwBułgariinasprzedaż:apartamentwSvetiVlas, południowewybrzeżeDer Raduga 1 Komplex…
$76,357
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Maglizh, Bulgarien
Wohnung
Maglizh, Bulgarien
Fläche 63 m²
Neue Panorama Wohnanlage in Varna, im Stadtteil AsparukhovoStandortDas Viertel Asparukhovo v…
$99,789
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Maglizh, Bulgarien
Wohnung
Maglizh, Bulgarien
Fläche 63 m²
Die neueste moderne 7-stöckige Wohnanlage in Burgas, im dynamisch wachsenden Gebiet von Madi…
$112,420
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
Wohnung 4 zimmer
Cherganovo, Bulgarien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Bulgarische Immobilie zum Verkauf: Wohnung in Nessebar, Südküste Poseidon - Nessebar Komplex…
$368,799
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Cherganovo, Bulgarien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wohnung mit einem Schlafzimmer in Sunny Beach Die Sunny Coast ist eine einzigartige Lage, i…
$68,584
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Cherganovo, Bulgarien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Ein-Zimmer-Wohnung – Komfort in einer ruhigen Gegend von St.Vlas Die Wohnung mit Blick auf …
$81,816
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Cherganovo, Bulgarien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Bulgarische Immobilie zum Verkauf: Wohnung in St. Vlas, Südküste Der Komplex Lazur 1 ist im …
$129,152
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Cherganovo, Bulgarien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Immobilien in Bulgarien zum Verkauf: Wohnung in Ravda, Südküste Riviera Fort Beach - Ravda D…
$86,538
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Cherganovo, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Immobilien in Bulgarien zum Verkauf: Wohnung in Sunny Beach, Südküste Der Laguna-Komplex bef…
$50,312
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Cherganovo, Bulgarien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Immobilien in Bulgarien zum Verkauf: Wohnung in Sveti Vlas, Südküste Tryavna Strand liegt an…
$84,027
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Cherganovo, Bulgarien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Bulgarische Immobilie zum Verkauf: Wohnung in Nessebar, Südküste Der Esteban-Komplex befinde…
$184,607
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Cherganovo, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Bulgarische Immobilie zum Verkauf: Wohnung in Aheloy, Südküste Wir bieten Ihnen ein Studio z…
$49,794
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Cherganovo, Bulgarien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Ein-Zimmer-Wohnung in Holy Vlass für anspruchsvolle Wir präsentieren eine einzigartige Gele…
$96,818
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Cherganovo, Bulgarien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
NieruchomośćwBułgariinasprzedaż:apartamentwSłonecznymBrzegu, PołudnioweWybrzeżeLuxus-Wohnanl…
$72,097
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Cherganovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Cherganovo, Bulgarien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Immobilien in Bulgarien zum Verkauf: Wohnung in Sunny Beach, Südküste Trakia ist ein ganzjäh…
$83,006
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Oblast Stara Sagora, Bulgarien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen